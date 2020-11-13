Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая обладает самыми красивыми ягодицами, посветила упругим «добром» без белья

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, Кортес позирует лежа на кровати, избавившись при этом от белья. Упругие прелести красотка решила неудачно прикрыть рукой, засветив тату на пикантных местах. Это стало причиной «дикой» реакции со стороны ее поклонников.

«Ух ты, какие шары», «невероятная красота», «ох и малышка, великолепная», «чертовски хороша», «очень круто выглядишь», «Сьюзи, ты лучше и лучше с каждым снимком», «ты умеешь удивлять, это круто», - пишут они.

До этого сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном виде.

На фото красотка позировала в крохотных трусиках и без лифчика. Звезда выглядывала из балкона и демонстрировала аппетитную грудь, которую немножко только удалось прикрыть рукой. Волосы были у девушки распущенными, а образ Сьюзи дополнила ярким макияжем.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали еще больше комплиментов.

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