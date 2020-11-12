Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о цензуре

На фото красотка показала себя в серебристом закрытом купальнике с огромным вырезом. Наряд эффектно сжимал пышный бюст красавицы, что делало снимок максимально пикантным. Купальник не смог прикрыть и упругие ягодицы Сьюзи, которые можно заметить в кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальных сетях.

"Прощай цензура", - подписала фотографию Сьюзи.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы как будто вернулись домой!", "Вы невероятно совершенная красивая обворожительная, ваша женственность божественна завораживающее тело невероятно ликующее феноменально лепное горячее безупречное, красивое фото", "Но очень красиво", "Вау. Очень красиво .. Идеально. Мне очень нравится. Поцелуй", "Настоящая красота", "Олимпийские боги, должно быть, злятся, что вы здесь среди смертных ...".

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Звезда стояла возле окна, красиво выгнувшись. Крохотные лифчик и трусики, состояли из красного кружева.

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