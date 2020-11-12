Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о цензуре
На фото красотка показала себя в серебристом закрытом купальнике с огромным вырезом. Наряд эффектно сжимал пышный бюст красавицы, что делало снимок максимально пикантным. Купальник не смог прикрыть и упругие ягодицы Сьюзи, которые можно заметить в кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальных сетях.
"Прощай цензура", - подписала фотографию Сьюзи.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес блеснула своей красотой.
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