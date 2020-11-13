Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном виде

На фото красотка позировала в крохотных трусиках и без лифчика. Звезда выглядывала из балкона и демонстрировала аппетитную грудь, которую немножко только удалось прикрыть рукой. Волосы были у девушки распущенными, а образ Сьюзи дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Причина, по которой я улыбаюсь", "Красивая русалка", "Самая красивая из всех богинь", "Шикарный малыш", "Красивый ребенок", "Ты мечта", "ты слишком красивая женщина", "Эта грудь, мамочка, слишком шикарная", "Драгоценная, я люблю тебя", "Чудненько выглядишь на фото!!!", "позволь мне увидеть твои....", "Ты восхитительная бум-бум", "Ты прекрасна в каждой позе", "Я хотел бы видеть тебя такой каждое утро".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес блеснула своей красотой.

Звезда стояла возле окна, красиво выгнувшись. Крохотные лифчик и трусики, состояли из красного кружева. Столь пикантное маленькое белье едва ли скрывало самые пикантные места, но модель это не смущало, она наоборот очень любит поиграть с фантазиями фанатов, иногда можно и без белья.

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