Известная модель Сьюзи Кортес показала себя и рассказала о продуктивности
На фото красотка позировала в комбинезоне с разрезом на животике. Модель дополнила образ сумочкой, маской в виде бафа и наушниками. Сьюзи стояла в лифте и снимала себя на телефон в зеркало, демонстрируя накачанное тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сегодня очень продуктивный день", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Круто", "Да, пожалуйста", "Ух ты, посмотри на это стройное тело !!! Боже, эти мышцы ног", "Куколка", "Сладкая кукла Сюзи", "Привет дорогая", "Татуированная Барби", "Вау тоже ТОП тоже", "Очень хорошо, какое красивое тело", "Умные люди любят продуктивный день", "твое фото отличное, ты моя любимая звезда, никогда не прекращай делать это", "Красивые квадроциклы", "Женщина Халк", "Противно выглядеть мужчиной".
Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес похвасталась пикантным образом.
На этот раз Сьюзи превзошла сама себя. На опубликованном кадре модель представала в обтягивающем костюме, который создавал иллюзию полной наготы.
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