Українська виконавиця Ані Лорак вразила шанувальників, посвітивши пружними формами в сукні з декольте

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Думаю про вас...Коли знову зможу обійняти вас поглядом", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Ані Лорак позує в сукні з декольте, ефектно демонструючи пружні форми.

"Божественний вигляд», «очей не відвести», «Кароліночка як же ви прекрасні😍 спасибі, що порадували такими фото шикарними❤️ пр Прям настрій підняли❤️ краще завершення дня», «ми теж шалено хочемо вас обійняти», "така чарівна 😍 😍 найкрасивіша❤️і ми мріємо вже обійняти вас", - пишуть її шанувальник.

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На кадрах ролика, розміщеного фан-групою видно, що співачка в червоній куртці йде по коридору, доходить до розсувних дверей і в цей момент двері раптово починають з'їжджатися перед носом Лорак.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

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