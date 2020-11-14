Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка є суддею шоу "Танці з зірками", підкорила зовнішнім виглядом на зйомках "Вечірнього Кварталу"
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька кадрів, зроблених під час зйомок. На першому кадрі вона в оточенні інших артистів стояла на сцені. Поруч з нею на сцені стояли Влад Яма, Катя Осадча, Юрій Горбунов та інші. Судячи з усього, для нового випуску шоу залучили багатьох зірок "1+1".
Другий знімок Каті був зроблений вже за лаштунками шоу. На ньому балерина стояла поруч з актором "Кварталу", українським актором Юрієм Ткачом. Кухар ніжно доторкнулася до обличчя Юрія. Підпис до фото теж був дуже ніжним.
"Кумчик", - підписала Катерина, додавши сердечко.
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Як відомо, Юрій Ткач та Катерина куми.
Відзначимо, що Кухар була одягнена в розкішну сукню на запах. Волосся Кухар було розпущене. Виглядала красуня, як завжди, чудово.
Раніше ми писали, що телеведучий Юрій Горбунов поділився кумедним фото з гримерки. На фото він позував з Юрієм Ткачем, який був запрошений взяти участь у популярному шоу «Танці з зірками». Ткач не упустив можливості і став гримасничати на камеру.
Нагадаємо, що Катерина Кухар поніжилася на дивані і показала бюст з вдалого ракурсу: "Ох вже ця Катерина".
Як повідомляла Politeka, що Катерина Кухар посвітила формами в незвичайному декольте, заінтригувавши українців: «у передчутті...».
Також Politeka писала, що Юрій Ткач потягнувся до величезного торту, показавши своє щастя:"Пупсик".