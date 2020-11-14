Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей шоу «Танці з зірками», покорила внешним видом на съемках «Вечернего квартала»

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько кадров, сделанных во время съемок. На первом кадре она в окружении других артистов стояла на сцене. Рядом с ней на сцене стояли Влад Яма, Катя Осадчая, Юрий Горбунов и другие. Судя по всему, для нового выпуска шоу привлекли многих звезд «1+1».

Второй снимок Кати был сделан уже за кулисами шоу. На нем балерина стояла рядом с актером «Квартала», украинским актером Юрием Ткачом. Кухар нежно прикоснулась к лицу Юрия. Подпись к фото тоже была очень нежной.

«Кумчик», - подписала Катерина, добавив сердечко.

Как известно, Юрий Ткач и Екатерина кумовья.

Отметим, что Кухар была одета в роскошное платье на запах. Волосы Кухар были распущены. Выглядела красотка, как всегда, превосходно.

Ранее мы писали, что телеведущий Юрий Горбунов поделился забавным фото с гримерки. На фото он позировал с Юрием Ткачом, который был приглашен принять участие в популярном шоу «Танці з зірками». Ткач не упустил возможности и стал гримасничать на камеру.

Напомним, что Екатерина Кухар понежилась на диване и показала бюст с удачного ракурса: "Ох уж эта Катерина".

Как сообщала Politeka, что Екатерина Кухар посветила формами в необычном декольте, заинтриговав украинцев: «В предвкушении…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач потянулся к огромному торту, показав свое счастье: «Пупсик».