Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей шоу «Танці з зірками», покорила внешним видом на съемках «Вечернего квартала»
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько кадров, сделанных во время съемок. На первом кадре она в окружении других артистов стояла на сцене. Рядом с ней на сцене стояли Влад Яма, Катя Осадчая, Юрий Горбунов и другие. Судя по всему, для нового выпуска шоу привлекли многих звезд «1+1».
Второй снимок Кати был сделан уже за кулисами шоу. На нем балерина стояла рядом с актером «Квартала», украинским актером Юрием Ткачом. Кухар нежно прикоснулась к лицу Юрия. Подпись к фото тоже была очень нежной.
«Кумчик», - подписала Катерина, добавив сердечко.
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Как известно, Юрий Ткач и Екатерина кумовья.
Отметим, что Кухар была одета в роскошное платье на запах. Волосы Кухар были распущены. Выглядела красотка, как всегда, превосходно.
Ранее мы писали, что телеведущий Юрий Горбунов поделился забавным фото с гримерки. На фото он позировал с Юрием Ткачом, который был приглашен принять участие в популярном шоу «Танці з зірками». Ткач не упустил возможности и стал гримасничать на камеру.
Напомним, что Екатерина Кухар понежилась на диване и показала бюст с удачного ракурса: "Ох уж эта Катерина".
Как сообщала Politeka, что Екатерина Кухар посветила формами в необычном декольте, заинтриговав украинцев: «В предвкушении…».
Также Politeka писала, что Юрий Ткач потянулся к огромному торту, показав свое счастье: «Пупсик».