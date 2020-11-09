Українська балерина і суддя популярного шоу "Танці з зірками" привітала колег з професійним святом і порадувала своєю красою

Вона присвятила пост в мікроблозі "Instagram" національному святу-Дню працівника культури, передає Politeka.net, і опублікувала яскраві фото. Катерина Кухар постала в елегантній чорній сукні з блискучим декором і зав'язками на шиї, і судячи з кадрів, не одягла бюстгальтер.

Зірка розляглася на дивані і доклала руку до грудей, зробивши акцент на зоні декольте. До того ж, красуня подивилася в камеру млосним поглядом і трохи відкрила губи.

"Справжнє мистецтво, коли танцюристи підносять все так, ніби їм все дається легко і здається, що будь-хто може встати і зробити також. Коли ніхто не розуміє, скільки праці за цією легкістю стоїть", - зазначила балерина в описі. - "Я думаю, що саме ця "легкість" важлива не тільки в професійній і творчій діяльності, але і в житті. Це той цінний навик, який дозволяє не потонути в рутині складнощів, а навпаки, стати ще натхненніше і надихати інших на звершення! Люди володіють цією рисою - безмежні в своїх можливостях!".

Користувачі соцмережі висловилися про зовнішній вигляд Катерини Кухар в коментарях:

"Красоточка, Катя"; "шикарна"; "Ох вже ця Катерина❤️"; "Бажаю нашій країні, щоб всі працівники культури були такими, як ви".

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