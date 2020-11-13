Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка є суддею шоу "Танці з зірками", полонила ніжною красою
Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Танці з зірками" виходять на фінішну пряму. Всього 4 пари, всього три ефіри і переможець буде названий!🏆 Але як відомо, останній бій він важкий самий! Фізичні та моральні сили учасників вже закінчуються. Витримати три місяці понад навантаження і щотижневий стресовий фактор може далеко не кожен. Я думаю, здобуде перемогу саме той, хто зможе, взявши волю в кулак, дотиснути.💪 🏻 Для цього крім таланту потрібен характер справжнього бійця", - йдеться в повідомленні.
Водночас Кухар розповіла, що «поки ми в передчутті самого цікавого і захоплюючого». А саме - хто стане фіналістом.
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На опублікованих кадрах Кухар позує в чорному облягаючому вбранні, який ефектно підкреслює її бездоганні форми. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.
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Струнка дівчина здивувала незвичайним сюжетом: зображення нібито двоїться, накладаючись один на одного. Катерина стояла до камери спиною, приспустивши складки сукні максимально вниз. Балерина обхопила себе руками, полонивши ніжними вигинами оголеної спини і шиї. Волосся красуня підібрала наверх, щоб ніщо не заважало шанувальникам нею милуватися.
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