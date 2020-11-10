Артист Студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився яскравим фото зі свого дня народження

Український гуморист опублікував новий пост у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Напередодні, 9 листопада, коміку виповнилося 37 років. Цю подію він відсвяткував у компанії своєї родини та друзів, серед яких опинилася і родина його колеги Євгена Кошового.

На новому фото відображена момент, коли Ткач тягнеться до свого розкішного торта, а навколо радіють його задоволені гості.

У підписі до знімка артист зізнався, що відчуває себе по-справжньому щасливим.

"Це нереальне відчуття бути щасливою людиною! Спасибі всім за привітання, теплі слова, лайки, подарунки, побажання. Це класно, що я народився, що я живу саме в цій країні, я син саме цих батьків, у мене саме ця дружина і дочка, саме ці друзі, саме ці посмішки і всього не перерахуєш. Я усвідомив, що насправді бути щасливим - це означає бути задоволеним тим, що маєш, помічати це, проживати і радіти цьому. Спасибі всім! Люблю!", - написав артист.

Його шанувальники активно коментують пост.

"Багато літа і дорогих людей завжди поруч по життю", "Пупсик", "ви нереально крутий! Щастя", "Юра з минулим тебе!!! Здоров'я, удачі, щастя, любові", "з днем народження!! Залишайся завжди в цьому стані щастя і захоплення!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" здивував розповнілим виглядом, скоро переграє Ткача.

Як повідомляла Politeka, рум'яний Ткач з "Квартал 95" спантеличив особистим кадром з Горбуновим в гримерці: "Два Юрця, два...".

Також Politeka писала, що почервонілий Ткач з "Квартал 95" з дружиною розохотили собачим танцем: "Ось звідки з'являються...".