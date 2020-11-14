Популярна українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила формами в наряді з декольте

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в TikTok.

"Булочка, пончик або біляш?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кузнєцова позує в сукні з екстремальним декольте, яке максимально підкреслює її значні форми. При цьому знаменитість нахиляється, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою.

"Я б спробував цей біляшик", " ти сама принадність. Ти знаєш про це?", "ух ти, які бомби", "дуже круто вийшло«," чудовий вид! Красоточка", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішним виглядом в декольте

"Вирішила продегустувати маленький келих вина", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кузнєцова позує в наряді з екстремальним декольте, тримаючи в руці величезний келих з вином. Це привело в» дикий " захват від побаченого.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому ТОПі:»плоди дозріли".