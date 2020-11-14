Популярна українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила формами в наряді з декольте
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в TikTok.
"Булочка, пончик або біляш?» - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Кузнєцова позує в сукні з екстремальним декольте, яке максимально підкреслює її значні форми. При цьому знаменитість нахиляється, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою.
Алентова з "Москва сльозам не вірить", Машна з "Гардемаринів", Леонтьєв та інші кумири, яких більше не впізнати: фото після пластики
Посилення карантину: що буде з вузами і коледжами, термінова заява МОН, «з 16 листопада…»
Податок у 36 тисяч гривень: у Раді придумали нову данину для українців, кого змусять платити щомісяця
Остапчук після нового весілля розкрив всі карти про роман з "холостячкою" Мішиною: "Встиг раніше всіх пацанів"
"Я б спробував цей біляшик", " ти сама принадність. Ти знаєш про це?", "ух ти, які бомби", "дуже круто вийшло«," чудовий вид! Красоточка", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішним виглядом в декольте
"Вирішила продегустувати маленький келих вина", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Кузнєцова позує в наряді з екстремальним декольте, тримаючи в руці величезний келих з вином. Це привело в» дикий " захват від побаченого.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.
Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому ТОПі:»плоди дозріли".