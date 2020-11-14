Популярная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила формами в наряде с декольте
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в TikTok.
«Булочка, пончик или беляш?» - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Кузнецова позирует в платье с экстремальным декольте, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. При этом знаменитость наклоняется, одаряя поклонников безупречной улыбкой.
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«Я бы попробовал этот беляшик», «ты сама прелесть. Ты знаешь об этом?», «ух ты, какие бомбы», «очень круто получилось», «великолепный вид! Красоточка», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошным видом в декольте
«Решила продегустировать маленький бокал вина», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кузнецова позирует в наряде с экстремальным декольте, держа в руке громадный бокал с вином. Это привело в «дикий» восторг от увиденного.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.
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