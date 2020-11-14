Популярная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила формами в наряде с декольте

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в TikTok.

«Булочка, пончик или беляш?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кузнецова позирует в платье с экстремальным декольте, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. При этом знаменитость наклоняется, одаряя поклонников безупречной улыбкой.

«Я бы попробовал этот беляшик», «ты сама прелесть. Ты знаешь об этом?», «ух ты, какие бомбы», «очень круто получилось», «великолепный вид! Красоточка», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошным видом в декольте

«Решила продегустировать маленький бокал вина», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кузнецова позирует в наряде с экстремальным декольте, держа в руке громадный бокал с вином. Это привело в «дикий» восторг от увиденного.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».