Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошным видом в декольте

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Решила продегустировать маленький бокал вина», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кузнецова позирует в наряде с экстремальным декольте, держа в руке громадный бокал с вином. Это привело в «дикий» восторг от увиденного.

«Бокал как раз под размер», «твоя улыбка стоит золота со всего мира», «абсолютная красота», «без одежды, но с вином», «ну, такой бокал на груди точно не удержать, также на твоей», «просто бомбезный размер. И бокала тоже», - пишут они.

Как мы рассказывали ранее, украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте

Так, на опубликованных кадрах Кузнецова дефилирует в платье с экстремальным декольте, игриво нагибаясь в кадр. При этом она говорит «ррр…», посылая фанатам воздушный поцелуй.

Обратим внимание, что наряд знаменитости элегантно подчеркивает ее и без того внушительные формы. А поклонников девушка решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав ролик в разделе Stories. Однако многие из них написали бы, что Кузнецова выглядит как "игривая кошечка".

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

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