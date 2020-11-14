Штрафи за порушення карантину вихідного дня можна оскаржити

Таку заяву зробила юрист Тетяна Козаченко в ефірі 24 каналу. За її словами, місцева влада не має право змінювати зміни про адміністративні правопорушення, які були внесені до Кодексу України. Це означає, що поліція має право накладати адміністративні штрафи за порушення карантину.

Козаченко зазначає, що закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях ухвалили, однак у статті на офіційному сайті парламенту відповідних змін немає. Через це юристи досі не можуть пояснити, чи логічно дотримуватися цих штрафів.

На даний момент українці, яких оштрафували за відсутність масок в громадських місцях, можуть звернутися до суду. Як показує практика, різні суди виносять різні рішення з однакових приводів. Козаченко зазначила, що рішення судів сьогодні досить неоднозначні.

Підприємці, які відмовляться дотримуватися карантину, теж зможуть оскаржити рішення і не платити штраф. Все залежить від того, до якого судді потрапить справа, і як він ставиться до цих подій. Козаченко впевнена, що у бізнеса є шанси виграти в суді.

Як відомо, з 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня, протягом якого заборонена робота багатьох закладів.

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