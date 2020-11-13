Якщо народні депутати підтримають відповідний законопроект, то податок на нерухомість почнуть платити не тільки власники великих квартир і будинків, але і всі українці

Як інформує Politeka з посиланням на 24.ua, у разі неприйняття змін до Закону, наступного року ставка податку на один квадратний метр не перевищить 1,5% від мінімальної заробітної плати, причому розмір ставки залежатиме від місцевої влади, яка його встановлює.

Так, У Харкові, Одесі та Києві доведеться заплатити 1% від розміру " мінімалки "(47,23 грн за кожен" зайвий "метр), а у Львові за" зайві " метри в будинку доведеться заплатити той же 1%, а в квартирі-0,5%;

Наступного року українці заплатять податок за 2020 рік. Ставка податку з урахуванням мінімальної зарплати на 1 січня поточного року (4 723 гривні) складе максимум 70 гривень 85 копійок за кожен "зайвий" квадратний метр.

Якщо площа квартири понад 300 квадратних метрів, а будинку – понад 500, сума податку зросте на 25 тисяч грн за кожен такий об'єкт.

Зазначається, що покарають за несвоєчасну сплату податку (до 1 липня 2021 року) штрафом у розмірі 10% від суми податкового боргу за прострочення до 30 днів. Якщо прострочення більше місяця-штраф зросте до 20% від суми податку.

Раніше ми повідомляли, що нардепи перейнялися зміною податку на автомобілі. Якщо зараз він становить 25 тисяч гривень, то з січня 2021 року за автомобіль віком до 5 років доведеться заплатити 36 тисяч гривень. Якщо транспортному засобу від 5 до 8 років, розмір податку буде менше в два рази (18 тисяч).

Нагадавши, тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, новий тарифний удар для українців, ціна на газ стрибнула відразу на 23%: важливе повідомлення Кабміну.

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