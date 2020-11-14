Незважаючи на скорочення коштів, виділених на субсидії, допомогу від держави повинні отримати всі, хто її потребує

Таку заяву в ефірі "Україна 24" зробила нардеп від "Слуги народу" Олена Мошенець. За її словами, скорочення субсидій у держбюджеті на 2021 рік пов'язано з тим, що були недовикористані субсидії, а також люди, які не мають права на допомогу за окремими критеріями.

"Субсидію отримає кожен українець, який за вимогами підходить для того, щоб її отримати", - пообіцяла парламентарій.

Щодо зростання цін на газ у Мошенець також знайшлася відповідь. Вона заявила, що Україна рухається до ринкової економіки. Це означає, що ціна встановлюється ринком.

"Коли ціна на газ падає, тому що падають ціни на світовому ринку, нам це подобається", - зазначила вона.

Коли ж ціни слідом за світовими починають рости, починаються обговорення.

"Ціну зараз можна зафіксувати на 12 місяців, якщо скористатися тими умовами, які пропонують газові компанії", - нагадала Мошенець, додавши, що в травні ціна, найімовірніше, буде знижуватися.

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