Незважаючи на скорочення коштів, виділених на субсидії, допомогу від держави повинні отримати всі, хто її потребує
Таку заяву в ефірі "Україна 24" зробила нардеп від "Слуги народу" Олена Мошенець. За її словами, скорочення субсидій у держбюджеті на 2021 рік пов'язано з тим, що були недовикористані субсидії, а також люди, які не мають права на допомогу за окремими критеріями.
"Субсидію отримає кожен українець, який за вимогами підходить для того, щоб її отримати", - пообіцяла парламентарій.
Щодо зростання цін на газ у Мошенець також знайшлася відповідь. Вона заявила, що Україна рухається до ринкової економіки. Це означає, що ціна встановлюється ринком.
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"Коли ціна на газ падає, тому що падають ціни на світовому ринку, нам це подобається", - зазначила вона.
Коли ж ціни слідом за світовими починають рости, починаються обговорення.
"Ціну зараз можна зафіксувати на 12 місяців, якщо скористатися тими умовами, які пропонують газові компанії", - нагадала Мошенець, додавши, що в травні ціна, найімовірніше, буде знижуватися.
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