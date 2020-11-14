У суботу 14 листопада стартував карантин вихідного дня і вже з'явилися перші роз'яснення, які магазини можуть працювати

Про них повідомив головний санітарний лікар України. Про це інформує прес-служба МОЗ, передає Politeka.net

Зокрема, Ляшко зазначив, що супермаркетам і магазинам, в яких відведено не менше 60% площі під Продукти харчування, дозволено працювати під час карантину вихідного дня.

Їм також дозволено торгувати непродовольчими товарами.

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - звернув увагу він.

Ляшко додав, що всі норми, за якими дозволена робота торгових закладів, чітко прописані в положеннях постанови Про карантин вихідного дня.

Раніше ми писали, що для зменшення поширення китайського вірусу уряд ввів в Україні режим вихідного дня, який вже почав діяти (з 00.00 14 Листопада)

Карантин ввели на три тижні (до 30 Листопада). Тепер щосуботи та неділі в країні діятиме низка обмежень.

Так, на своєму засіданні Кабмін заборонив діяльність в Україні на період карантину вихідного дня закладів харчування (крім роботи на винос), торгових центрів, культурних закладів, а також спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів. Крім того заборонено поселятися в готелях (крім виконують соціальні функції).

У звичайному режимі продовжать свою роботу аптеки, супермаркети (якщо не менше 60% їх асортименту – продукти харчування, паливо або ліки), автозаправні станції та банки.

Нагадавши, карантин вихідного дня: з'ясувався важливий нюанс у роботі транспорту, кому доведеться йти пішки.

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