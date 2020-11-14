Українська телеведуча Регіна Тодоренко, відома завдяки шоу "Орел і Решка", вразила вчинком під час виступу
Як розповідає Politeka, кадром знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Спасибі вам, дорогі, за підтримку і за такі теплі коментарі! Сильний стрес я пережила в момент зйомок номера»Сибірський цирульник". Ми обидва хвилювалися @romankostomarovkrs і закохалися в цю постановку так, що хочемо повторити ще)», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Тодоренко позує, застрибнувши прямо в ковзанах і плаття на руки до партнера, намагаючись його при цьому поцілувати.
"Як ви награно плакали, соромно було дивитися. Навчіться правильно приймати критику. А що ви зробили, щоб не отримати ці 5,9? Вашими ж словами", "ви однозначна розумничка! Успіхів Вам завжди й у всьому", " Регіна, якби я вас не знала, я б подумала що ви фігуристка! Це було чудово👍 🏻», «я реву. Дякую, ви неймовірна", - пишуть її шанувальники.
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Як ми розповідали до цього, ведуча проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко приголомшила шанувальників, виконавши запальний танець у сукні
На опублікованих кадрах Тодоренко виконує запальний танець на камеру, задерши при цьому сукню до межі. З-під нього, як помітили шанувальники, здалися практично непомітні шорти.
Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "який пейзаж...".
Ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати: "чим старше, тим…».