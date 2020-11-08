Ведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко огорошила поклонников, исполнив зажигательный танец в платье

Как рассказывает Politeka, видеоролик был опубликован на странице звезды в Instagram.

«Такое настроение у меня сегодня вечером ) 🤪 А у вас как дела?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Тодоренко исполняет зажигательный танец на камеру, задрав при этом платье до предела. Из-под него, как заметили поклонники, показались практически незаметные шорты.

«Я уложила своих четверых детей и также сейчас танцую», «у нее под платьем шорты что ли», «тоже ничего. Что это у тебя на ноге надето, Регин?», «Регина жжет», «это пожар», «под Монатика только такое настроение», - пишут они.

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Если на первом фото Регина предстала в более знакомом для публике свете - на ледовом паркете танцевального шоу в полупрозрачном платье бордового цвета, с ярким макияжем и прической, то второй кадр удивил гораздо больше. Звезда в белой каске с фонарем спала в грязной робе, склонив голову к груди и сложив руки на животе.

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