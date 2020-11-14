Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила красою на архівному знімку, який був зроблений в оточенні сім'ї
Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на фан-сторінці зірки в Instagram.
"Маленька Тіна в колі сім'ї😍 сьогодні день народження у Папи Тіни-Григорія Самуїловича . Вітаємо", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Тіна Кароль позує в оточенні сім'ї. Поруч з нею позує батько, мати і брат.
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«Типаж зовнішності тата Тіни-Дан Балан», « Веня схожий і на дідуся теж», «відразу видно, хто в домі господар», «він точно не батько Балана?», «яка у тебе красива сім'я. А тато дійсно схожий на Дана Балана. Цікаво, яка між ними зв'язок?»,- пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, українська співачка Тіна Кароль вразила розкішною фігурою, вбравшись в облягаючу сукню
"Можна витратити все життя, щоб знайти своїх. Серед очей, серед осіб, серед доль все-таки ж десь є вони...» - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Тіна Кароль позує, вмостившись в облягаючу сукню, елегантно задерши руку до верху. При цьому знаменитість знімає себе на камеру, демонструючи апетитні принади у всій красі.
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