Украинская певица Тина Кароль впечатлила роскошной фигурой, нарядившись в облегающее платье

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Можно потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Среди глаз, среди лиц, среди судеб всё-таки же где-то есть они...» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Тина Кароль позирует, умостившись в облегающее платье, элегантно задрав руку к верху. При этом знаменитость снимает себя на камеру, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе.

«Вы с Баланом сговорились? Или это семейное - выпускать что-то в один день», «богиня», «это пожар», «дай Бог сил вам», «я не знаю как все остальные , но фантина точно свою уже нашла , одну и навеки», «шикарная – как всегда», «ой, я не могу... красотка просто», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица Тина Кароль в элегантном черном платье из латекса восхитила видом.

Знаменитую артистку считают едва ли не иконой стиля, которая может превзойти любого своим появлением на красной дорожке.

Так, певица каждый раз поражает нарядами во время новых эфиров на шоу «Танцы со звездами», а ее образы для клипов обсуждают даже спустя несколько недель после презентации.

Также мы рассказывали, что певец Дан Балан обескуражил публику своим внезапным появлением на просторах сети

Напомним, шальная Тина Кароль потерлась сладкими местами и устроила "пожар" на лестнице

Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся

Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье