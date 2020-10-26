Украинская певица Тина Кароль поразила откровенным образом для шоу "Танці з зірками".

Знаменитая красотка разместила новые фото из закулисья проекта на своей странице в соцсети "Инстаграм", сообщает Politeka.net. Она предстала перед поклонниками в белом вечернем платье с полупрозрачной тканью на животе и смелым разрезом на бедре. Особенностью наряда стало огромное декольте, которое так и приковывает внимание к груди артистки.

В таком виде Тина Кароль попозировала на фоне красной кулисы. На одном из кадров она изогнулась, выставила свою обнаженную ногу в сторону, а руки сложила над головой в элегантном жесте, на другом - присела на пол, положив ладони на колени, позволив любоваться открытым бедром. Кроме того, исполнительница дала жару на ступеньках, схватившись рукой за перила.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью певицы и поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Самая красивая женщина ❤️"; "С каждым днем все больше расцветаешь 😍😍😍 улыбайся, сияй, будь самой счастливой 🙏🏻❤️"; "Несите огнетушитель🔥😍💜"; "Нереальная красотка"; "Шикарная женщина!!! 😍😍😍😍😍"; "Белая королева"; "Какой невероятный кадр"; "О май гад 😍🔥 слишком ❤️"; "Нельзя быть такой красивой💔"; "Кошка 😍😍"; "Сногсшибательна, Тин!!!😻😻🔥🌹"; "Я в восторге от макияжа😍"; "Смотри в глаза 😏"; "первая фотка - отвал всего😍🤤"; "Ого 😂 ничего себе🔥"; "Воу воу воу, я забыла как дышать😍🤤"; "Как будто беременная. Такая пишногрудая😍".

Напомним, что Тина Кароль внезапно разоткровенничалась о своих чувствах: "У меня есть любимая женщина...".

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

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