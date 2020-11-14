Відомий український телеведучий Володимир Остапчук після гучного розлучення з дружиною і нового весілля подумує про дітей

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram нова дружина телеведучого Христина Горняк влаштувала улюблену всіма шанувальниками рубрику відповідей на питання.

Вона повідомила, що у них з Володимиром різниця у віці становить 2 роки.

Коли у дівчини запитали про шлюбний контракт, вона зізналася, що такий не укладала. Однак, дівчина не проти такого моменту, якщо пара про все домовиться.

Багато питань стосувалося поповнення в новій родині. Шанувальники прагнуть дізнатися, коли ж у парочки з'являться діти.

"Дуже багато таких питань. Ми теж мріємо про маленьких Остапчуків, таких веселих бешкетників. Як тільки це трапиться, ви 100% будете знати", - відповіла Христина разом на всі питання.

Зазначимо, що у Володимира Остапчука вже є двоє дітей від першого шлюбу. Як зізнавалася його колишня дружина в численних інтерв'ю, телеведучий зустрічався з дітьми заради сторіс в Instagram, а деякий час навіть не давав на них грошей.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук вважає розлучення нормальною ситуацією, якщо любов між людьми пройшла.

Нагадаємо, що Остапчук, який загрався, ошелешив постільними забавами з молодою дружиною: "як тут піти на роботу?".

Як повідомляла Politeka, що Остапчук після нового весілля розкрив всі карти про роман з "холостячкою" Мішиною:"встиг раніше всіх пацанів".

Також Politeka писала, що Остапчук після нового весілля раптово заговорив про розлучення і нещасливий шлюб: «лайка і злість».