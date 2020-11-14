Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук после громкого развода с женой и новой свадьбы подумывает о детях

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм новая жена телеведущего Кристина Горняк устроила любимую всеми поклонниками рубрику ответов на вопросы.

Она сообщила, что у них с Владимиром разница в возрасте составляет 2 года.

Когда у девушки спросили про брачный контракт, она призналась, что такой не заключала. Однако, девушка не против такого момента, если пара обо всем договорится.

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Много вопросов касалось пополнения в новой семье. Поклонники стремятся узнать, когда же у парочки появятся дети.

«Очень много таких вопросов. Мы тоже мечтаем о маленьких Остапчуках, таких веселых озорниках. Как только это случится, вы 100% будете знать», - ответила Кристина разом на все вопросы.

Отметим, что у Владимира Остапчука уже есть двое детей от первого брака. Как признавалась его бывшая жена в многочисленных интервью, телеведущий встречался с детьми ради сторис в Инстаграм, а некоторое время даже не давал на них денег.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук считает развод нормальной ситуацией, если любовь между людьми прошла.

Владимир Остапчук

Напомним, что заигравшийся Остапчук ошарашил постельными забавами с молодой женой: "Как тут уйти на работу?".

Как сообщала Politeka, что Остапчук после новой свадьбы раскрыл все карты о романе с «холостячкой» Мишиной: «Успел раньше всех пацанов».

Также Politeka писала, что Остапчук после новой свадьбы внезапно заговорил о разводе и несчастливом браке: «Ругань и злость».