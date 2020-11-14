Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук после громкого развода с женой и новой свадьбы подумывает о детях

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм новая жена телеведущего Кристина Горняк устроила любимую всеми поклонниками рубрику ответов на вопросы.

Она сообщила, что у них с Владимиром разница в возрасте составляет 2 года.

Когда у девушки спросили про брачный контракт, она призналась, что такой не заключала. Однако, девушка не против такого момента, если пара обо всем договорится.

Много вопросов касалось пополнения в новой семье. Поклонники стремятся узнать, когда же у парочки появятся дети.

«Очень много таких вопросов. Мы тоже мечтаем о маленьких Остапчуках, таких веселых озорниках. Как только это случится, вы 100% будете знать», - ответила Кристина разом на все вопросы.

Отметим, что у Владимира Остапчука уже есть двое детей от первого брака. Как признавалась его бывшая жена в многочисленных интервью, телеведущий встречался с детьми ради сторис в Инстаграм, а некоторое время даже не давал на них денег.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук считает развод нормальной ситуацией, если любовь между людьми прошла.

Напомним, что заигравшийся Остапчук ошарашил постельными забавами с молодой женой: "Как тут уйти на работу?".

Как сообщала Politeka, что Остапчук после новой свадьбы раскрыл все карты о романе с «холостячкой» Мишиной: «Успел раньше всех пацанов».

Также Politeka писала, что Остапчук после новой свадьбы внезапно заговорил о разводе и несчастливом браке: «Ругань и злость».