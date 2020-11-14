Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук после громкого развода с женой и новой свадьбы подумывает о детях
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм новая жена телеведущего Кристина Горняк устроила любимую всеми поклонниками рубрику ответов на вопросы.
Она сообщила, что у них с Владимиром разница в возрасте составляет 2 года.
Когда у девушки спросили про брачный контракт, она призналась, что такой не заключала. Однако, девушка не против такого момента, если пара обо всем договорится.
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Много вопросов касалось пополнения в новой семье. Поклонники стремятся узнать, когда же у парочки появятся дети.
«Очень много таких вопросов. Мы тоже мечтаем о маленьких Остапчуках, таких веселых озорниках. Как только это случится, вы 100% будете знать», - ответила Кристина разом на все вопросы.
Отметим, что у Владимира Остапчука уже есть двое детей от первого брака. Как признавалась его бывшая жена в многочисленных интервью, телеведущий встречался с детьми ради сторис в Инстаграм, а некоторое время даже не давал на них денег.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук считает развод нормальной ситуацией, если любовь между людьми прошла.
Напомним, что заигравшийся Остапчук ошарашил постельными забавами с молодой женой: "Как тут уйти на работу?".
Как сообщала Politeka, что Остапчук после новой свадьбы раскрыл все карты о романе с «холостячкой» Мишиной: «Успел раньше всех пацанов».
Также Politeka писала, что Остапчук после новой свадьбы внезапно заговорил о разводе и несчастливом браке: «Ругань и злость».