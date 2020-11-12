Скандальний український ведучий Володимир Остапчук відверто відповів на запитання про роман із зіркою "Холостяка" Ксенією Мішиною

У минулому році на тлі гучного розлучення ведучого з його дружиною Оленою з'явилися чутки про його роман з актрисою і зіркою шоу «Холостяк» Мішиною. У той час вони обидва були учасниками шоу «Танці з зірками», тому їхні стосунки викликали великий інтерес. У якийсь момент в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Остапчук і Мішина нібито разом їздили до Відня, де їх застали за обіймами і поцілунками.

Зараз, рік потому, Остапчук у коментарі Обозреватель вирішив раз і назавжди покласти край цим чуткам. Він запевнив, що між ними з Мішиною нічого не було.

"Того року ходила плітка, що у мене роман з Ксенією Мішиною. Виходить, я встиг раніше всіх пацанів з шоу "Холостячка" (сміється). Це, звичайно ж, неправда", - підкреслив він.

Відзначимо, що і сама «холостячка» ще в минулому році заперечувала роман з ведучим. Вона підкреслювала, що ніколи не їздила з ним до Відня і взагалі вони не спілкуються.

Додамо, що не так давно Остапчук одружився на своїй коханці Христині Гірник, до якої пішов від дружини.

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