Популярний український телеведучий Володимир Остапчук не втрачає інтересу до коханої навіть після весілля

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікував на своїй сторінці в соцмережі відео з постільними розвагами. Він зізнався, що через велелюбну дружину Христину Гірняк йому важко ходити на роботу.

У ролику Володимир Остапчук застрибнув на ліжко у футболці і штанях, де його наздогнала кохана дівчина в білому халатику. У молодят зав'язався жартівливий бій подушками, в результаті якого ведучий вигнав регочучу Христину за межі кадру.

"І як тут піти на роботу? Наш ранок", - підписав ролик Володимир Остапчук. Він розмістив його в сторіз, тому користувачі не змогли прокоментувати їх ранкові забави в спальні.

Раніше Володимир Остапчук відверто розповів про своє весілля і зізнався, що розплакався від преізбитка почуттів.

"Так, уявіть, що чоловіки теж люди і у нас теж є і переживання, і сумніви і страхи. І часто замість "Обійми мене, мені страшно» чоловік скочується в агресію або мовчки закипає", - зазначив він

Телеведучий додав, що чоловікам належить бути мужніми і зберігати самовладання, ожнако це не заважає їм проявляти ніжні почуття до улюблених людей.

Нагадаємо, що Остапчук видав всю правду після розкішного весілля:»довелося зіграти другу, коли...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука несподівано змінила зовнішність після весілля: на що зважилася дівчина.

Також Politeka писала, що дружину Остапчука у весільному вбранні порівняли з Меган Маркл:"ніжна наречена".