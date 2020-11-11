Відомий український телеведучий Володимир Остапчук після скандалу зі зрадами і весілля з новою коханою поділився своїми думками про розлучення

У своєму новому пості в Instagram шоумен зізнався, що не вважає розлучення «злом». Про це пише Politeka.net.

Зокрема, ведучий звернув увагу на те, що в нашому суспільстві ідеалізується ідея однієї любові на все життя і сакралізації інституту шлюбу. Остапчук зазначає, що це викликає особливо негативне ставлення до розлучень.

"А я навпаки вважаю, що люди сміливо і чесно зізналися - вони вже не ті і краще подякувати за відносини, досвід і залишити цей шлюб в минулому... і це НОРМАЛЬНО закінчити те, що важко обом, зізнатися в цьому і жити далі на повну!.. Я щиро радію за величезний сімейний стаж, але якщо ти більше не любиш-навіщо мовчати? Заради чого і кого?",- написав ведучий.

Він підкреслив, що для дітей щасливі батьки також будуть краще нещасних.

"Щасливі мама і тато окремо краще ніж лайки і злість під одним дахом", - заявив ведучий.

Він також поділився своїм новим чорно-білим знімком, на якому позує в сорочці і жилеті.

Зазначимо, що раніше Остапчук потрапив у гучний скандал, коли пішов від своєї дружини, з якою прожив 14 років і виховував двох дітей, до коханки. Не так давно ведучий зіграв нове весілля.

Нагадаємо, нова дружина Остапчука розговорилася не на жарт, оголивши животик: "Дуже хочу з кожним....".

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