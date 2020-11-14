Російський співак Микола Басков показав перші кадри зі зйомок "новорічних вогників", на яких є завсідником вже багато років

Кумедний знімок артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На фото він із заячими вушками на голові позує в компанії Миколи Валуєва, колишнього чемпіона світу з боксу, депутата Держдуми, який свого часу навіть побував ведучим програми "На добраніч, малюки". Також за столиком можна побачити коміка Юрія Гальцева, який, судячи з обідка зі свинячими вушками на голові, грає Хрюшу.

Як відомо, песик Філя, зайчик Степшка, порося Хрюша – найвідоміші герої дитячої програми. У виконанні Баскова і Гальцева вони вийшли не менш кумедними.

Фото одних користувачів насмішило, інших збентежило, а третіх змусило задатися питанням, де Кіркоров.

"Ви як дитина виглядаєте, класно💖", "Круто 🔥", "не зрозумів, а де Філіп? 🗿 він же за завжди з Колею на Новий Рік", " Вааау Господи ви такий зайка🥰 🥰 🥰, такий симпатулька такий класний, я прям не можу, ну нереальне янголятко, а вушка до лиця! удачі вам на зйомках сонечко наше))", " мій улюблений Степашка!😃 💥", "Супер зайчики)))🔥", "А де Філіп?", "Чому з Гальцевим, а не Філіпом Кіркоровим?", "Гидко, коли таких людей на дурнів перетворюють", "Миколо, а де ж Філіп Кіркоров? Ми його не побачимо в образі казкового персонажа?" – жартують у коментарях.

Раніше ми писали про те, що Басков розповів про конфуз, що стався з балериною Анастасією Волочковою.

Виконавець пригадав, як вони разом відправилися в 2013 році відпочивати на Мальдіви. У той час між зірками був пристрасний роман, Басков і Волочкова оселилися на п'ятизірковій віллі за 2500 доларів на добу.

Співак згадує, що балерина поводилася так, ніби знаходиться одна на пляжі, хоча навколо було багато відпочиваючих. І одного разу вирішила переодягнутися, абсолютно не бентежачись тим, що навколо інші туристи.

Нагада

Нагадаємо, пом'ятий Басків у берцях і камуфляжі вразив самотністю.

Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "Може, все-таки так?"

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