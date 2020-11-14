Российский певец Николай Басков показал первые кадры со съемок «новогодних огоньков», на которых является завсегдатаем уже много лет

Забавный снимок артист опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото он с заячьими ушками на голове позирует в компании Николая Валуева, бывшего чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы, который в свое время даже побывал ведущим программы "Спокойной ночи, малыши". Также за столиком можно увидеть комика Юрия Гальцева, который, судя по ободку со свиными ушками на голове, играет Хрюшу.

Как известно, песик Филя, зайчик Степшка, поросенок Хрюша – самые известные герои детской программы. В Исполнении Баскова и Гальцева они получились не менее забавными.

Фото одних пользователей насмешило , других обескуражило, а третьих заставило задаться вопросом, где Киркоров.

«Вы как ребёнок выглядите, классно💖», «Круто 🔥», «Не понял, а где Филипп? 🗿 он же за всегда с Колей на новый год», «Вааау Господи вы такой зайка🥰🥰🥰, такой симпатулька такой классный, я прям не могу, ну нереальный ангелочек, а ушки к лицу 🤗🤗🤗👼 Удачи вам на съёмках солнышко наше))», «Мой любимый Степашка!😃💥», «Супер зайчики)))🔥», «А где Филипп?», «Почему с Гальцевым, а не Филиппом Киркоровым?», «Противно, когда таких людей в дураков превращают», «Николай, а где же Филипп Киркоров? Мы его не увидим в образе сказочного персонажа?», – шутят в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Басков рассказал о конфузе, случившемся с балериной Анастасией Волочковой.

Исполнитель впомнил, как онивместе отправились в 2013 году отдыхать на Мальдивы. В то время между звездами был страстный роман, Басков и Волочкова поселились в пятизвездочной вилле за 2500 долларов в сутки.

Певец вспоминает, что балерина вела себя так, будто находится одна на пляже, хотя вокруг было много отдыхающих. И однажды решила переодеться, абсолютно не смущаясь тем, что вокруг другие туристы.

Напомним, помятый Басков в берцах и камуфляже поразил одиночеством.

Как сообщала Politeka, Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании: "Может всё-таки да?"

Также Politeka писала, что беда у Баскова: безутешный артист поразил откровением, «Царствие небесное тебе…»