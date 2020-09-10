Российский певец Николай Басков рассказал о своем горе

Как передает Politeka.net, откровением исполнитель поделился на своей странице в «Инстаграм».

«Сегодня второй день рождения папы... без него... Какой-то очень, просто невозможно тяжелый год для нас с мамой. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы пришло осознание невозвратности, чтобы понять, что его действительно нет. Пока не получается принять это, смириться. Не получается, да и не пытаюсь, если честно. Он рядом, он со мной, он всегда со мной. Был, есть и будет», - написал Басков.

Артист отметил, что его отец был очень правильным и многое успел сделать. Он остается ориентиром и поводом для гордости артиста.

«Его уже нет. Но мы с мамой так же трепетно и сильно любим его. Помним. Молитвы наши о нём, в мыслях благодарим за всё. Сегодня множество людей, с которыми он шёл по жизни, вспомнят его, прекрасного человека, настоящего мужчину, достойного офицера, который всю его жизнь стоял на страже интересов Родины. Вспомнят, помянут. Их очень-очень много, с кем он дружил, служил, работал. Он был невероятно общительным, сильным, весёлым, правильным. Таких очень мало. И я горжусь тем, что он - мой отец. Всегда буду это помнить и ценить. Царствия небесного тебе, наш любимый», - написал Николай Басков.

В комментариях его постарались поддержать как коллеги, так и поклонники.

Напомним, отец Баскова умер в возрасте 67 лет. О трагедии артист узнал за несколько минут до выхода на сцену во время закрытия Вторых Европейских игр, проходивших в Минске.

Похороны Виктора Баскова прошли в закрытом режиме. Тогда певец заявил, что семья должна пережить трагедию без посторонних. Он на время отказался от любых комментариев и даже перестал вести страницу в соцсети.

Напомним, что у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках.

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