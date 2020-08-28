Российский певец Николай Басков умилил Сеть новым фото

Кадром артист поделился на своей странице в «Инстаграм».

«Мимишность зашкаливает», - подписал он фото, на котором прижимает к себе свою кошку Шанель.

Фолловеры артиста просто в восторге от такого милого фото.

«Она хорошеет от твоей любви♥️», «Какие глазюки 😍 Невозможно сладкая», «Какая же хорошенькая, Коленька!», «Шанель немного в шоке», «Ой, эта прелесть похожа на котика из шрека. Такие же глазки», «Классная! Глазки супер, действительно девочка-космос», «Действительно очень похожи😍 Николай у вас очень красивая киса, милота такая, и вы с ней очень гармонично на фото смотритесь, ну и повторюсь - вы очень похожи 😂 она вам подходит к образу нежности и мимими», «Боже, какая прелесть», - комментируют ночные утехи Баскова.

Напомним, Николай Басков пополнил ряды любителей домашних животных в конце июля. Певец приобрел вислоухого котенка породы скоттиш-фолд полосатой расцветки.

Имя котенку придумал не он. Как признался 43-летний Басков в комментариях, «уже купил с таким». Также подписчики поинтересовались стоимостью котенка, но Николай на эти вопросы не ответил. Любители кошек утверждают, что такой малыш с родословной стоит от 10 до 50 тысяч рублей (от 3800 до 19 тысяч гривен).

Напомним, что у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия".

Как сообщала Politeka, загадочный Басков ошарашил «новым» лицом, артиста не узнают: «Никакой человечности, верните внешность».

Также Politeka писала, что похудевший Басков огорошил видео в постели с молоденькой девушкой: «Да ты просто бабник!».