Российский певец Николай Басков поделился совместным снимком с Ани Лорак
Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился в Instagram артиста.
"Две звезды - две светлых повести, в своей любви, как в невесомости. Два голоса среди молчания, в небесном храме звезд венчание... с Ани Лорак", - процитировал он строки песни Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина в подписи к посту.
На кадре Лорак мило прижалась к Баскову и, судя по их выражению лица, оба были довольны сделанным снимком.
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Артисты вместе выглядели очень гармонично, что и заметили поклонники Николая в комментариях.
"Вы пара?", "Красивая пара!", "Какие вы красивые", "Раньше Каролина была живая красотка, а теперь, как все", "Красивая и талантливая парочка, они созданы друг для друга, счастья и благополучия!!!", "О, так может всё-таки да???", - писали под постом певца.
Ранее мы рассказывали, как Николай Басков пополнил ряды любителей домашних животных в конце июля. Певец приобрел вислоухого котенка породы скоттиш-фолд полосатой расцветки.
Имя котенку придумал не он. Как признался 43-летний Басков в комментариях, «уже купил с таким».
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