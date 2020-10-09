Известный российский исполнитель Николай Басков решил побродить по пустынному берегу водоема

Как сообщает Politeka, певец показал на своей странице в Instagram новый снимок со своего отдыха.

Так, на фото Басков идет по берегу водоема, сзади которого виднеются горы. Берег поражает своей пустынностью, а сам Николай одет в камуфляжную форму и высокие армейские ботинки.

"Даже не знаю ,как подписать 🤷этот потрясающий кадр 💥", – подписал снимок знаменитость.

Фанаты по-разному оценили новый образ исполнителя, о чем и написали в комментариях. Некоторые в восторге от внешнего вида певца, другие указывают на приближающуюся старость исполнителя.

"Одинокий странник... По диким степям Забайкалье. Басков уже не тот☝🏻 😘😁😍❤️❤️❤️ В такой тишине — император думать будет !!!🤔 Какой Вы тут задумчивый, а вокруг такая красота....💥 Прямо «долгая дорога к дому»...Коленька, скажу как старший товарищ. Перестань петь дурацкие песни и водиться с плохими мальчиками и девочками, найди себе хорошую женщину, котика ты уже завел -молодец. Осталось перестать дурачица, стать нормальным человеком и будет тебе щастье. Фото явно констатирует твой путь к выздоровлению. 🌷👍❤️❤️❤️ чето похудел совсем узнать трудно..!!!!!! Дед и море Блондином лучше.. Засуха. Разваливаешься, старость близко. Концерт в Минске никогда не простим. Одинокий странник... ДРУГОЙ", – подписали фото фанаты.

Ранее мы писали, что Николай Басков решил побаловать себя рыбалкой. Певец обнародовал на своей странице в Instagram снимок своего отдыха.

На фото Басков стоит на мостике катера, на исполнителе – черные брюки, кроссовки и камуфляжная куртка. В левой руке Николай держит спиннинг, в правой у певца две рыбины, которые он поймал. Знаменитость счастливо улыбается, его прическа растрепана.

"Удачная рыбалка 💥💥💥", – подписал снимок Николай Басков.

Фанаты живо отреагировали на успех своего кумира и в комментариях поздравили Баскова с удачной рыбалкой.

"🔥🔥🔥👏🏼👏🏼👏🏼 👏👏👏 супер! 😊 Желаю поймать Вам золотую рыбку! 🐠✨✨✨ Коленька выгляд шь шикарно😍 #нашпозитивчик ❤️ Дорогой Ник чулесного воскресного дня 💥🤗😘❤️ Зачем мёртвую рыбку повесили😆 Поздравляю с удачным уловом! 🐟 Отличного отдыха и хорошего настроения! ❤️ Уже в Астрахани? Впоймать рыбу это к деньгам 😉👍 Коля, это отличная тема для выходных 🔥🔥🔥 рыбалка-это топчик 😍👍🏻🔥💥🎣 👍👏", – написали они.

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