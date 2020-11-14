Українська співачка Ганна Седокова, яка вже давно і міцно влаштувалася в Москві, продовжує розбурхувати численних шанувальників

Цього разу матір трьох дітей поділилася кадрами з чергової фотосесії, на яких продемонструвала, що у свої 37 років дасть фору будь-якій 16-річній красуні, передає Politeka.net.

У сторіз Інстаграма Анна опублікувала відео, на якому робить селфі, стоячи перед дзеркалом в чорній нижній білизні спортивного типу і накинутою зверху сорочкою.

Візажист натирає ноги артистки спеціальним маслом, щоб на кадрах вони ефектно блищали.

Що думають з приводу побаченого користувачі, невідомо, оскільки коментарів в сторіз немає. Однак відзначимо, що ефектні відео артистки навряд чи когось залишили байдужими.

Раніше ми розповідали про те, що Седокова приголомшила фанатів фотографією з молодим чоловіком-красенем.

Вона вибрала для зйомки червоне в підлогу плаття з відкритими плечима і грудьми, а також з боковим розрізом, який доходить практично до пояса вбрання. Поруч з нею, в строгому діловому костюмі її чоловік – Яніс Тімма, латвійський баскетболіст, який зараз грає на позиціях атакуючого захисника в команді "Хімки" (Підмосков'ї, РФ). Пара одружилася 6 вересня цього року, але повідомила про радісну подію лише через два тижні.

"Разом до кінця, що б не сталося. Я вірю в тебе, більше ніж у себе. Тому що твоя віра в нас нескінченна ❤️ Дякую @gqrussia за прекрасне свято і справжній вибір Людини року. Адже саме лікарі головні люди сьогодні 🙏 🏼 і спасибі за вашу любов. Вчора почула стільки хороших слів. Не бійтеся бути яскравіше, бути обговорюваними, критики і докорів. Це шлях особистості і саморозвитку. Просто бути собою – це розкіш, ми гідні", – написала Сєдокова

Нагадаємо, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом: "Припиніть грати зі своїм тілом".

Як повідомляла Politeka, розкута Седокова в тісному вбранні ледь не впустила "близнючок": сліпучі кадри.

Також Politeka писала, що розслаблена Седокова млосно розвалилася на дивані, підкоривши задоволеним виглядом: "Енергетика скажена".