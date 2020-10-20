Популярная исполнительница Анна Седокова поразила фанатов, показавшись во всей красе в тесном платье

Снимки знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

Так, сперва красотка позирует вместе со своим мужем – баскетболистом Янисом Тиммой. После этого певица решила запечатлеть точеную фигуру во весь рост, позируя перед зеркалом.

Уточним, что кадры она никак не подписывала. Тем не менее, фигуру Седокова решила показать с различных ракурсов, меняя позы одна за другой.

Своих фанатов красотка лишила возможности высказать слова восхищения, опубликовал ролики в Сторис.

Как сообщалось до этого, певица Анна Седокова, которая уже давно обосновалась в Москве, порадовала многочисленных фанатов предварительными результатами конкурса на лучший кавер к ее песне «Самолеты».

Результаты конкурса 37-летняя артистка опубликована на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Кроме видео с лучшими каверами, артистка поделилась и собственным фото, которое является стоп-кадром из клипа на песню «Самолеты».

На Анне – короткий топ, которые еле удерживает пышную грудь, брюки и полусапожки на тонком каблуке. Певица стоит, расставив ноги и словно стремясь навстречу ветру.

Напомним, Седокова прижалась к красавцу-мужу, засветив свои аппетитные «булочки».

Как сообщала Politeka, Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли.

Также Politeka писала, что мокрая Седокова восхитила формами в крохотном наряде с цепями.