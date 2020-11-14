Украинская певица Анна Седокова, которая уже давно и прочно обосновалась в Москве, продолжает будоражить многочисленных поклонников

В этот раз мать троих детей поделилась кадрами с очередной фотосессии, на которых продемонстрировала, что в свои 37 лет даст фору любой 16-летней красотке, передает Politeka.net.

В сториз Инстаграма Анна опубликовала видео, на котором делает селфи, стоя перед зеркалом в черном нижнем белье спортивного типа и накинутой сверху рубашкой.

Визажист натирает ноги артистки специальным маслом, чтобы на кадрах они эффектно блестели.

Что думают по поводу увиденного пользователи, неизвестно, поскольку комментариев в сториз нет. Однако отметим, что эффектные видео артистки вряд ли кого-то оставили равнодушными.

Ранее мы рассказывали о том, что Седокова ошеломила фанатов фотографией с молодым мужем-красавцем.

Она выбрала для съемки красное в пол платье с открытыми плечами и грудью, а также с боковым разрезом, который доходит практически до пояса наряда. Рядом с ней, в строгом деловом костюме ее муж – Янис Тимма, латвийский баскетболист, который сейчас играет на позициях атакующего защитника в команде "Химки" (Подмосковье, РФ). Пара поженилась 6 сентября этого года, но сообщила о радостном событии лишь через две недели.

"Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна ❤️ Спасибо @gqrussia за прекрасный праздник и настоящий выбор Человека Года. Ведь именно ВРАЧИ главные люди сегодня 🙏🏼 И спасибо за вашу любовь . Вчера услышала столько хороших слов. Не бойтесь быть ярче, быть обсуждаемыми, критики и упреков. Это путь личности и саморазвития. Просто быть собой – это роскошь, контрой мы достойны 😉", – написала Седокова

Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.

Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом: «Энергетика бешеная».