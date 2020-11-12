Популярная певица Анна Седокова поделилась личным секретом счастливой жизни

Как пишет Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из супермаркета. Девушка запечатлена на фоне полок с алкогольными напитками в коротком леопардовом платье с кожаным поясом, высоких коричневых сапогах и темных очках. Образ для покупок Анна Седоковоа дополнила черными солнцезащитными очками, большими серьгами-колечками и строгой прической.

В таком наряде исполнительница присела на тележку, слегка задрав при этом ногу и посветив роскошными бедрами. Вдобавок, Анна Седокова опустила очки на нос и "стрельнула" в камеру хищным взглядом.

"Новая реальность – не повод впадать в уныние! Никто не украдет праздник, если он внутри нас… В душе! А вы о чем подумали? 😉 Делюсь с вами рецептом счастья на ближайший уикенд. Вкусная еда, хорошая компания и газированные напитки. Много. Естественно, с градусами", - заявила Анна Седокова в описании.

Пользователи соцсети прокомментировали внешний вид певицы, оставив много комплиментов и не только:

"Аня, вы просто космическая! радуюсь каждой вашей публикации!"; "ИП Седокова пополняет свои погреба?"; "Аня, вы шикарны🔥❤️"; "Леопард 😍"; "Вам идёт тигровый 🔥👏❤️😍🙌"; "Платье офигительное"; "Ботфорты суперские конечно"; "Раскабанела хорошо😂"; "Пейте алкоголь и ешьте побольше, будете такие "стройные", как Анна. Класс"; "Ну если столько выпить, то можно эту пантерку завалить )))".

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