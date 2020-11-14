Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий зважився на сміливий експеримент із зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, вперше за 19 років актор вирішив відростити собі вуса і волосся. На цей експеримент, як пояснив актор, він зважився, поки є час.

Регулярно у себе в Instagram комік публікує фото, на яких демонструє прогрес росту волосся. На останньому селфі, яким поділився актор, у нього вже були досить довгі вуса, що нагадують вуса козака. Крім цього, на голові красувався досить значний їжачок. Варто відзначити, що селфі вийшло не дуже вдале, так як на фото у Кошового був величезний ніс.

Раніше ми писали, що українці бурхливо відреагували на експерименти Кошового з волоссям. Глядачі дуже звикли до лисого з "Квартал 95", тому Кошового із зачіскою сприйняли не всі.

«Відрощує що б щоки прикрити...трісне скоро", "а мені Жека дуже подобався лисим і без вусів", "зовсім інша людина!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, зараз Євген Кошовий очолює "Вечірній квартал". Він сильно здружився з ще одним коміком студії Юрієм Ткачем, з яким дружить сім'ями.

Нагадаємо, що різко постарілий Кошовий з "Квартал 95" здивував сивиною і густими вусами:"краще б залишився лисим".

Як повідомляла Politeka, що Кошовий з білобрисою шевелюрою і вусатий Ткач з "Квартал 95" наробили галасу:"які огидні...".

Також Politeka писала, що вперше за 19 років Кошовий з "Квартал 95" заріс шевелюрою і бородою, кадри "бунту".