Керівник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий вразив радикальним перевтіленням, показавшись з вусами і густою шевелюрою

Як повідомляє Politeka.net, в соцмережі " Instagram "з'явилася свіжа фотографія актора зі зйомок нового випуску"Вечірнього Кварталу". Він з'явився на сцені в білій сорочці з червоною краваткою і закатаними рукавами, а також в чорних брюках з туфлями. Родзинкою образу стали сиве волосся і довгі вуса.

Судячи з усього, Євген Кошовий зіграв роль білоруського політика Олександра Лукашенка. На опублікованому кадрі гуморист зображений стоїть біля столу, тримаючи в одній руці мікрофон, а в іншій - трубку стаціонарного телефону. Після гриму зірку" кварталу " складно впізнати, але якби він хотів залишатися самим собою, краще б залишився залишився лисим.

"Алло, це субота? У нас тут прем'єра нового "Вечірнього Кварталу" на 1+1 о 20:20. Бути всім!",- закликав автор поста в описі до фото.

Раніше Євген Кошовий почав відрощувати волосся і бороду, про що повідомив своїм шанувальникам в соціальній мережі. Він виклав у мікроблозі фото, на якому покрасувався свіжою щетиною.

"Поки є час, спробую, як це. З волоссям. І не голитися", - підписав артист знімок у своїх сторіз.

Раніше Євген Кошовий зізнався, що його вперше поголили заради виступу. Нова зовнішність дуже сподобалася молодому гумористу, і з тих пір він регулярно голить свою лисину. Варто відзначити, що саме з нею комікс завоював широку популярність серед українців.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" здивував розповнілим виглядом, скоро перещеголяет Ткача.

Як повідомляла Politeka, Кошовий зважився показати, яким був до Квартал 95, роки пішли на користь.

Також Politeka писала, що оброслий Кошовий з "Квартал 95" вразив радикальним експериментом із зовнішністю.