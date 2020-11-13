Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий вирішив відростити волосся, чим викликав бурхливу реацію в соцмережах

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Квартал 95" в Instagram, відомий гуморист прийняв рішення обзавестися "рослинністю" на обличчі ще раніше і ось, нарешті, виконав свою обіцянку.

На знімку в соцмережі на голові у "лисого з Кварталу" є їжачок, на обличчі відросла помітна щетина. Шоумен стоїть поруч зі своєю дружиною, яка досить посміхається.

"Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив "їжачок"! Хто знає, коли ще нам вдасться це побачити", - сказано в підписі до кадру.

Фанати бурхливо відреагували на новий знімок знаменитості. Деякі пишуть в коментарях, що Євгену йде новий образ, інші просять, щоб він негайно повернув собі колишній образ, так полюбився українцям, і збрив щетину на голові і щоках.

"Дуже йде Помолодшав а мені Жека оч подобався лисим і без вусів😍 Красунчик! Дуже добре👏 Можна трішки походити і з їжачком🔥👏😂 Прикольненько 👏👏👏👏👏👏🔥 Клаааас!!! Помолодшавши в їжачком👍 Пресняков молодший Просто лінь голити голову Вуса збрийте)) Круто, йому йде з "їжачком") Жека вогонь красава це бунт !!! Йому так навіть краще, але платити будуть менше?!) Незвично, класно, хороший експеримент Карасивенький!!! 2020 Дуже пасує👍 Йому крутіше було з лисиною 😢", - пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що гуморист постав зовсім несхожим на себе: артиста змінили до невпізнання величезні очі і ніс, а ось рот навпаки зник. Такого ефекту вдалося досягти завдяки спеціальній масці для відео.

У такому вигляді Кошовий вирішив показати пародію на відомого ведучого політичного шоу Савіка Шустера.

Нагадавши, зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на визнання.

Як повідомляла Politeka, бойкот " Кварталу 95 "під керівництвом Кошового, народ готовий на крайні заходи:"Женя, скоро пачка трісне".

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