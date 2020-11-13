Українські коміки Юрій Ткач та Євген Кошовий з "Квартал 95" приголомшили змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, Ткач опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав яскравий момент одного з номерів.

Так, на величезному екрані було оголошення "Увага, розшук!", під яким красувалися портретні знімки двох нібито злочинців. Перший був надиво "схожий" на самого Ткача - правда з вусами, в тільнику й шапці-вушанці, а другий - на його колегу Євгена Кошового - блондина з шикарною шевелюрою.

"Десь бачили цих двох? )))", - йдеться в пості.

Користувачі підхопили жарт Ткача й стали коментувати побачене:

"Хулігани😂"

"Ні, але б хотілося побачити😚"

"Адресу всі знають"

"Так! Прикидаються кращими зірками України! 👍👍👍🔥🔥"

"Щось знайомі фізіономії, десь перетиналися😂"

"Бачив, дуже небезпечні, жартують так що люди задихаються"

"Вибачте за вираз.....ну і пики 😂 😂 😂 "

"Які огидні обличчя)))))"

"А я бачив сьогодні цих двох, і без масок гади!!!😃😃😃"

Раніше ми повідомляли, Кошовий нещодавно вирішив по-справжньому відпустити шевелюру. Комік показує "результати" в себе в Instagram. На одному з фото він позував разом з дружиною. Лисину Євгена вкрив "Їжачок" та й на обличчі відросла помітна щетина.

"Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив "їжачок"! Хто знає, коли ще нам вдасться це побачити", - сказано в підписі до кадру.

"А мені Жека оч подобався лисим і без вусів😍", "Красунчик! Дуже добре👏", "Можна трішки походити і з їжачком🔥👏😂", "Прикольненько 👏👏🔥 Клаааас!!!", "Помолодшав з їжачком👍", "Просто лінь голити голову", "Вуса збрийте))", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" потягнувся до величезного торту, показавши своє щастя

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