Українські коміки Юрій Ткач та Євген Кошовий з "Квартал 95" приголомшили змінами в зовнішності
Як передає Politeka.net, Ткач опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав яскравий момент одного з номерів.
Так, на величезному екрані було оголошення "Увага, розшук!", під яким красувалися портретні знімки двох нібито злочинців. Перший був надиво "схожий" на самого Ткача - правда з вусами, в тільнику й шапці-вушанці, а другий - на його колегу Євгена Кошового - блондина з шикарною шевелюрою.
"Десь бачили цих двох? )))", - йдеться в пості.
Користувачі підхопили жарт Ткача й стали коментувати побачене:
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"Хулігани😂"
"Ні, але б хотілося побачити😚"
"Адресу всі знають"
"Так! Прикидаються кращими зірками України! 👍👍👍🔥🔥"
"Щось знайомі фізіономії, десь перетиналися😂"
"Бачив, дуже небезпечні, жартують так що люди задихаються"
"Вибачте за вираз.....ну і пики 😂 😂 😂 "
"Які огидні обличчя)))))"
"А я бачив сьогодні цих двох, і без масок гади!!!😃😃😃"
Раніше ми повідомляли, Кошовий нещодавно вирішив по-справжньому відпустити шевелюру. Комік показує "результати" в себе в Instagram. На одному з фото він позував разом з дружиною. Лисину Євгена вкрив "Їжачок" та й на обличчі відросла помітна щетина.
"Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив "їжачок"! Хто знає, коли ще нам вдасться це побачити", - сказано в підписі до кадру.
"А мені Жека оч подобався лисим і без вусів😍", "Красунчик! Дуже добре👏", "Можна трішки походити і з їжачком🔥👏😂", "Прикольненько 👏👏🔥 Клаааас!!!", "Помолодшав з їжачком👍", "Просто лінь голити голову", "Вуса збрийте))", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" потягнувся до величезного торту, показавши своє щастя
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