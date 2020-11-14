Несмотря на сокращение средств, выделенных на субсидии, помощь от государства должны получить все, кто в ней нуждается

Такое заявление в эфире «Украина 24» сделала нардеп от «Слуги народа» Елена Мошенец. По ее словам, сокращение субсидий в госбюджете на 2021 год связано с тем, что были недоиспользованные субсидии, а также люди, которые не имеют права на помощь по отдельным критериям.

«Субсидию получит каждый украинец, который по требованиям подходит для того, чтобы ее получить», - пообещала парламентарий.

Касательно роста цен на газ у Мошенец также нашелся ответ. Она заявила, что Украина движется к рыночной экономике. Это значит, что цена устанавливается рынком.

"Когда цена на газ падает, потому что падают цены на мировом рынке, нам это нравится", - отметила она.

Когда же цены вслед за мировыми начинают расти, начинаются обсуждения.

«Цену сейчас можно зафиксировать на 12 месяцев, если воспользоваться теми условиями, которые предлагают газовые компании», - напомнила Мошенец, добавив, что в мае цена, вероятнее всего, будет снижаться.

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