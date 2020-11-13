Вартість газу в Україні залежить від декількох факторів

Про це попередив глава монополіста "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передає УНН.

За його словами, відразу три фактори впливають на вартість блакитного палива, і їх точний вплив складно передбачити.

Як запевняє Андрій Коболєв, ціна на газ залежить: від погоди в Європі, від поведінки російського монополіста "Газпром" і від приватних компаній, які будуть вирішувати питання про продаж палива, яке заздалегідь закачали в українські сховища.

Коболєв відмовився називати конкретні цифри, але заявив, що є "певні оптимістичні прогнози".

"Якби я точно знав [майбутні ціни], Я б працював в іншому місці і заробляв багато мільйонів доларів. Але це, на жаль, не так, тому назвати [ціну на газ в майбутньому] я не можу. Ринок коливається, взимку, як правило, відбувається зростання. Наприклад, за листопад ми бачимо певну стабілізацію", - додав глава українського монополіста.

Раніше в "Нафтогазі" попередили, що вартість газу для побутових споживачів зросте майже на 35%. Українцям доведеться платити більше за блакитне паливо вже з листопада 2020 року.

З 1 листопада ціна за кубометр газу за місячним тарифом становитиме 6,33 гривні з ПДВ і без урахування вартості доставки газу. Минулого місяця, для порівняння, ціна за кубометр становила 4,7 гривні.

Більше того, як прогнозують експерти, найближчим часом газ може подорожчати до 9 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

За словами аналітика Дмитра Марунича, такі розцінки можуть бути в деяких населених пунктах. Він не сумнівається, що зараз є передумови для нового подорожчання газу - до 9000 гривень за тисячу кубометрів. Тому якщо порівнювати з минулим роком, то платіжки українців зростуть більш ніж на 30%.

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