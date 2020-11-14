Українська модель і суддя шоу " Супер топ-модель по-українськи» Алла Костромічова вразила епатажною витівкою під час бурхливої вечірки Як передає Politeka, провокаційним знімком красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram. "Наша вечериночка вже на youtube! Обожнюю такі зйомки! Красива картинка, свобода творчості-хоч на столі стрибай, хоч на голові стій (а я І встала 😂) яскраві емоції і багато реквізиту - все для успішного кадру. Щоб ви зробили будь учасницею проекту? Є ідеї?» ,- написала Костромічова. Щоб привернути увагу фанатів, а також зробити успішні кадри модель розляглася прямо на столі. При цьому стіл був сервірований фруктами напоями, але їй це не завадило. Дівчина яскраво нафарбувалася, обвішала себе різними прикрасами, а також одягла екстравагантний наряд блискучого кольору і вляглася на столі з келихом в руках.

"Огидно дивитися", " вогонь 🔥 побільше таких випробувань 🙌", "під столом", " Немає слів", "Аллочка, ви просто прекрасна♪ тепер мало у кого повернеться язик сказати, що ви б не змогли впоратися з подібними випробуваннями ♪ неймовірно блищали в цьому випуску", - пишуть в мережі.

Як повідомлялося до цього, українська модель Алла Костромічова вразила шанувальників довжиною своїх ніг.

Модель позувала на знімальному майданчику, присівши на крісло, а свою довгу "розкіш" Костромічова поклала на стіл.

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