Звезда рассказала, что может быть длиннее ее ног

Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Супер топ-модель по-украински", заворожила длиной своих ног

Соблазнительница часто публикует в своем Инстаграм фото из жизни и съемок, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка блеснула стройными ножками в ботфортах.

Модель позировала на съемочной площадке, присев на кресло, а свою длинную "роскошь" Костромичева уложила на стол.

Ботфорты красотки были на шпильках, отчего ножки казались еще длиннее. Также модель была в зеленом боди, сверху которого надела укороченный пиджак. Завершили образ сверкающие украшения и яркий макияж.

"Знаете, что длиннее моих ног? Только долгое томительное ожидание 19:00, когда выйдет новый выпуск Супер Топ Модель По-украински на Новом канале. Ждешь? Ставь +", - написала звезда.

Всего за 10 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

" Кайфовааая♥️", "вы очень красивая!!!🔥", "Я люблю этот лук", "Ваша светлость", "Именно,длиннее ваших ног,только ожидание нового выпуска 😹👏🏻❤️", "Не, ну здесь вообще", "Ноги Севастополя - самые длинные ноги на свете!", - написали пользователи сети.

Напомним, модельная карьера Аллы Костромичевой росла с самого юного возраста. И уже со второго курса учебы в Севастопольском национальном техническом университете Алла работала по контракту в одном из лучших миланских агентств «Why Not».

А в 21 год Костромичева получила предложение приехать в Париж, где позже работала с домом «Givenchy».

Напомним также, что Алла Костромичева позировала перед камерой в невероятно красивом платье. Руки и зона декольте Аллы были оголены.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?»