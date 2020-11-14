Популярна українська співачка Світлана Лобода показала, що жіноча дружба - це не міф

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала зворушливе відео з російською виконавицею українського походження Лолітою Мілявською, якій 14 листопада виповнилося 57 років, передає Politeka.net.

На відео зірки сердечно обіймаються за лаштунками. Світлана – в розкішному концертному костюмі, що складається з блискучої чорної міні-спідниці, блузи з величезними оборками, капелюха і ботфортів, а на Лоліті – чорне вбрання: брючний комбінезон, ліф якого насилу утримує пишний бюст артистки, і шифонова накидка.

"Ти знову гола?" – жартома запитує Лобода, натякаючи на розкішне декольте Лоліти, на те та відповідає: "Є у кого вчитися!".

У підписі до відео Світлана залишила теплі слова до дня народження подруги.

"Й ось так кожен раз. Ми цілуємо і обіймаємо одна одну, бачимося так рідко, а любимо одна одну так сильно ☺ ❤ ️ Лолочка, ти унікальна людина і неповторний артист!! Ти сила і вразлива душа... У 2009 році ти подзвонила мені вперше, щоб підтримати і дати пораду. Відтоді ми є один у одного. Відтоді я переживаю за тебе. Відтоді у мене з'явилася рідна душа. Нехай все буде так, як ти захочеш. Люблю ❤️", – йдеться в публікації.

"Заздрю вам по-доброму, у мене немає такої Лоліти)", "Лолочка З Днем Народження🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🌺💖🌺💖", "невже і правда між зірками існує дружба??😂", –пишуть у коментарях шанувальники зірок.

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