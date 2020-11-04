Известная певица Светлана Лобода, которая уехала жить и строить карьеру в Россию, показала себя, радуя поклонников
На фото красотка позирует в черном топе и юбке. Звезда развернулась боком, демонстрируя идеальную пятую точку. Лобода закрыла рукой глаза, повернувшись лицом к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Собираюсь заниматься спортом", - подписала фотографию Светлана на английском языке.
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Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под публикацией, но так и хочется добавить: "Невероятная, просто класс".
Сообщалось, что популярная певица Светлана Лобода по просьбе дочери показала себя с неожиданным цветом волос.
На новых фото Лобода удивила поклонников шутливым преображением. Так, певица предстала на снимках в черном пиджаке и топике, а также со множеством украшений на шее. Однако главной изюминкой ее образа стал неоново-розовый парик, который полностью преобразил артистку.
«Хороша, чертовка», «До чего харизматичная всё идет!!», «Шикарная мадам», «Сахарная вата», «Львица на танцполе», - написали фанаты под фото.
Сообщалось, что ропулярная украинская певица Светлана Лобода 18 октября отмечала день рождения, ей исполнилось 38 лет.
Так, на своей странице в Instagram именинница разместила серию снимков, на которых запечатлена в купальнике, сплошь расшитом бисером. Шею артистки украшают цепочки и украшения, которые сияют и переливаются.
Напомним, печальная Лобода ошарашила появлением в черном платке, что произошло
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