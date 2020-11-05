Популярная украинская певица Светлана Лобода показала свою подросшую младшую дочь

Известная артистка, которая уже давно живет и работает в России, поделилась в Инстаграм свежими снимками со своей младшей дочерью Тильдой. Об этом пишет Politeka.net.

Отметим, что рождение Тильды в 2018 году изначально было окутано тайной, ведь Лобода так и не раскрыла имя отца девочки. Певица редко публикует снимки ребенка в соцсетях, однако в этот раз, очевидно, решила сделать исключение.

Так, на новых фото Лобода и ее дочь запечатлены во время вечерней прогулки. Певица при этом одета в черное мини-платье и немного свободный пиджак, а ее дочь – в нежное белое платье в цветочек. Светлана держит Тильду на руках и трогательно прижимает ее к себе.

«Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять, а вы?», - подписала фото звезда.

Ее поклонники активно комментируют пост.

«Какой пирожочек уже большой. Как быстро детки растут», «Безумно красивые и любимые», «Это точно не куколка?», «Маленький ангел?», «Такая вы красивая и счастливая», - пишут комментаторы.

Отметилась в комментариях и подруга Лободы, жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва.

«Сладость невозможная», - написала она.

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