Популярная певица Светлана Лобода по просьбе дочери показала себя с неожиданным цветом волос

Звезда, которая сейчас живет и работает в России, поделилась новым постом по следам Хэллоуина в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых фото Лобода удивила поклонников шутливым преображением. Так, певица предстала на снимках в черном пиджаке и топике, а также со множеством украшений на шее. Однако главной изюминкой ее образа стал неоново-розовый парик, который полностью преобразил артистку.

Лобода с удовольствием позирует перед камерой в таком наряде, демонстрируя разные забавные выражения лица.

«Когда Halloween прошёл, а твоя дочь требует продолжения банкета», - подписала фото певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимки.

«Вы как хотите, а я вижу "Пятый элемент"», «Мальвина», «Светлана вы бомбическая», «Хороша, чертовка», «До чего харизматичная всё идет!!», «Шикарная мадам», «Сахарная вата», «Львица на танцполе», «Света - сладкая конфета», «Розовая пантера», «не пугай меня, мать!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лобода показала фото, на котором позирует в дерзком мини-платье, которое эффектно подчеркивает ее и без того идеальные ноги. Кроме того, образ знаменитость дополнила при помощи прически, клатча и укладки.

Напомним, печальная Лобода ошарашила появлением в черном платке, что произошло: "Сердце на мелкие кусочки...".

Как сообщала Politeka, Лобода в сверкающем мини сразила наповал панорамным видом, мужчины в восторге: «Ну держитесь!».

Также Politeka писала, что Светлана Лобода ошеломила страстными танцами в мини-шортах: "Бедра так и мелькают".