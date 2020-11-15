Зірки відомого серіалу "Свати" виявилися всі у зборі

На жаль, в сьомому сезоні з'являться не всі зірки, які були в попередніх, повідомляє Politeka.net. Шанувальники діляться всіма новинами про новий сезон на сторінках в соцмережі.

Так, в одній з груп розмістили знімок, на якому постали знаменитості, серед них: відома всім "Валюха" у виконанні Тетяни Кравченко, "Мітяй" - Микола Добринін, "Женька" - Анна Кошмал та інші.

Всі були красиво одягнені, святкуючи весілля.

За дві години пост зібрав понад 600 лайків і мало коментарів.

"Улюблені артисти", "Здорово! Дуже чекаємо "Свати" 7❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, артист Федір Добронравов повідомив про вихід з серіалу. У новому сезоні персонажа Івана Будька в молодості виконає його син - Віктор Добронравов.

Причина такої "заміни" в сюжетній лінії серіалу - за задумом авторів, глядачам покажуть минуле героїв. Наприклад, момент знайомства Будько з його майбутньою дружиною Валентиною.

Відомо, що довгоочікуваний вихід сьомого сезону проекту запланований на 2021 році. Зйомки проходили в Білорусі.

Відзначимо, зйомки попереднього сезону були в Україні, проте через політичну кризу, що сталася, було прийнято рішення перенести виробництво.

Раніше повідомлялося, що Тетяна Кравченко підкорила шанувальників незвичною зачіскою з рудим волоссям.

Підкреслимо, в «Сватах» героїня артистки більшу частину часу була показана з більш темним і довгим волоссям. Шанувальники активно обговорюють такий образ актриси в коментарях до знімка. Багатьом зачіска припала до душі.

Нагадавши, Валюха зі "Сватів «не стримала почуттів і пригорнула до Добронравова:»ось вона справжня любов".

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